شبورة مائية كثيفة تغطي سماء أسيوط وتحجب الرؤية على الطرق -صور

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أسيوط ـ محمود عجمي:

شهدت محافظة أسيوط، صباح اليوم الخميس، شبورة مائية كثيفة غطت سماء المحافظة، مما أدي إلى حجب الرؤية أمام سائقي المركبات على الطرق الزراعية والسريعة والصحراوية، وصاحب الشبورة برودة شديدة وصقيع وانخفاض في درجات الحرارة.

وحذر مركز إدارة الأزمات والكوارث بمحافظة أسيوط المواطنين وقائدي السيارات من ضرورة توخي الحذر أثناء القيادة، نظرًا للشبورة المائية الكثيفة على الطرق السريعة والزراعية والقريبة من المسطحات المائية، حفاظًا على سلامة الجميع.

وكثفت إدارة مرور أسيوط من تواجدها على الطرق السريعة والزراعية للحد من سرعة السيارات بسبب الشبورة المائية، ودعت السائقين إلى اتباع تعليمات رجال المرور للحفاظ على سلامتهم.

وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية توقعاتها لحالة الطقس خلال الأيام المقبلة، بدءاً من اليوم الخميس وحتى الثلاثاء 17 ديسمبر، في جميع أنحاء البلاد.

وأوضحت الهيئة أن شبورة مائية كثيفة، قد تصل إلى حد الضباب أحياناً، تظهر صباحاً على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية اليوم الخميس.

وأضافت الهيئة، أن الطقس معتدل الحرارة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، ودافئاً على جنوب سيناء وجنوب.

كما توقعت الأرصاد أن تكون شبورة مائية على الطرق الزراعية والمسطحات المائية والمناطق القريبة منها واضطراب الملاحة البحرية علي البحر الأحمر.

كما أشارت إلى أن هناك فرص أمطار خفيفة علي مناطق من أقصي السواحل الشمالية الشرقية علي فترات متوقعة يوم الجمعة 13 ديسمبر.