اختيار رئيس جامعة سوهاج عضوًا بالمبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية"

سوهاج- عمار عبدالواحد:

أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اختيار الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، عضوًا بمجلس أمناء المبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية"، المقدمة من وزارة التعليم العالي، والتي تهدف إلى تعظيم دور الابتكار ومخرجات البحث العلمي، وتحفيز الإبداع وريادة الأعمال بالقطاعين العام والخاص.

ووجه النعماني، الشكر للدكتور أيمن عاشور لاختياره ممثلًا بمجلس أمناء المبادرة عن إقليم جنوب الصعيد، والذي يضم جامعات جنوب الوادي، سوهاج، الأقصر، أسوان، الغردقة، موضحًا أن المبادرة تحظى بمتابعة مستمرة من القيادة السياسية، وتأتي تماشيًا مع تفعيل وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.

وأكد رئيس جامعة سوهاج، أهمية مبادرة "تحالف وتنمية" في تحقيق طفرة تنموية في الأقاليم الجغرافية المختلفة بمصر، وتعزيز التعاون العلمي والبحثي بين الجامعات المصرية، ومجتمع الصناعة والأعمال، والمؤسسات الإنتاجية، مشيرًا إلى أن هذه المبادرة تهدف إلى دعم التحالفات الإقليمية في بناء التنمية الشاملة ضمن رؤية مصر 2030، وذلك من خلال دمج مفاهيم الجيل الرابع للتعليم العالي والبحث العلمي في بناء المجتمع، وتضافر رسائله الأربع "التعليم، البحث العلمي، خدمة المجتمع، ريادة الأعمال"؛ لتكون وسيلة للتنمية الشاملة المستدامة.