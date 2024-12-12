الرقابة الإدارية بجنوب سيناء تحتفل باليوم العالمي لمكافحة الفساد

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جنوب سيناء - رضا السيد:

نظمت هيئة الرقابة الإدارية بجنوب سيناء، احتفالية بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد، بقاعة الاجتماعات الكبرى بمبنى مجلس مدينة شرم الشيخ، وذلك بحضور اللواء محمد زهدي رئيس هيئة الرقابة الإدارية بجنوب سيناء، وسكرتير عام المحافظة نيابة عن الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، وجميع مديري المديريات ورؤساء المدن ومديري الإدارات بالديوان العام للمحافظة.

وألقى مدير عام الأوقاف بالمحافظة، كلمة أكد خلالها أن الفساد كلمة مرعبة و ناقوس خطر يدق الأبواب يحذر وينبه ويوقظ الضمائر ليقوم كل بدوره.

وأوضح مدير الأوقاف، أن الله سبحانه وتعالى أرسل الرسل وأنزل الكتب وشرع الشرائع السماوية وحدد العقوبات لمحاربة الفساد.

وألقى اللواء محمد زهدي، رئيس هيئة الرقابة الإدارية بجنوب سيناء، محاضرة بعنوان "دور هيئة الرقابة الإدارية في الوقاية من الفساد ومكافحته"، أكد فيها أن الفساد هو إساءة استغلال السلطة المخولة لتحقيق مكاسب خاصة، ويمثل عائقاً أمام تحقيق التنمية المستدامة، كما يُعد ظاهرة عالمية تمس المجتمعات والاقتصاديات تستوجب مكافحته والتصدي له بكل الطرق حفاظاً على مقدرات الوطن والمواطن.

واستعرض رئيس هيئة الرقابة الإدارية بجنوب سيناء، مفهوم الفساد وأنواعه وتقسيماته، من حيث المجالات والانتشار والزمان والمراحل والآثار السلبية للممارسات الفاسدة على المجتمعات، بجانب التعريف بالجهات الرقابية بجمهورية مصر العربية مقسمة طبقاً لسلطات الدولة التشريعية والتنفيذية والقضائية والجهات الممثلة لها، وكذلك صلاحيات عضو هيئة الرقابة الإدارية التحري وضبط الجرائم والإطلاع والتحفظ على الملفات وسماع الأقوال وغيرها.

كما استعرض مهام واختصاصات الهيئة في فحص الشكاوى والكشف عن المخالفات الإدارية والمالية وضبط الجرائم الجنائية التي تقع من العاملين تمس بسلامة أداء واجبات الوظيفة العامة، وكذلك معاونة المستثمرين في التغلب على المعوقات التي تواجههم بالجهاز الإداري وإمداد متخذ القرارات بالمعلومات والكشف عن عيوب النظم ومتابعة تنفيذ القوانين ونشر قيم النزاهة والشفافية.

ولفت رئيس هيئة الرقابة الإدارية بجنوب سيناء، إلى أن الهيئة تختص بضبط جرائم الاستيلاء على المال العام والرشوة واستغلال النفوذ والاختلاس والتربح والإضرار بالمال العام وغش عقود التوريد، وكذلك مكافحة جرائم غسل الأموال والتهرب الجمركي والضريبي والغش التجاري والكسب غير المشروع، بجانب مكافحة جرائم الاتجار بالبشر والأعضاء والإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، وذلك للحفاظ على أمن وسلامة المجتمع والقضاء على الفساد بكافة أشكاله.

كما استعرض المرحلة الثالثة من الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد من خلال عرض فيديو، مشيرا إلى أن الدولة تهدف إلى تكوين جهاز إداري كفء وفعال يقدم خدمات متميزة للمواطن والمستثمر، ز بنية تشريعية وقضائية داعمة لمكافحة الفساد محققة للعدالة الناجزة، وجهات قادرة على مكافحة الفساد وإنفاذ القانون، و مجتمع واعٍ بمخاطر الفساد قادر على مكافحته، و تعاون دولي وإقليمي فعال في مكافحة الفساد.

كما أوضح دور الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد كمرجعية أساسية للتعليم والتدريب والتطوير في العلوم والمعارف والمهارات المتعلقة بمكافحة الفساد والوقاية منه على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، بالإضافة إلى دور الدولة في تقديم دورات لإعداد أعضاء الهيئة وتدريبهم على النظم الحديثة.

وفي نهاية الاحتفالية، كرم الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، اللواء محمد زهدي، رئيس هيئة الرقابة الادارية، بإهدائه درع المحافظة بمناسبة هذه الاحتفالية.