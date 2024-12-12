مصرع مزارع صدمه ذراع تشغيل موتور الري في سوهاج

سوهاج- عمار عبدالواحد:

لقي مزارع مصرعه متأثرًا بإصابته عقب اصطدام ذراع تشغيل موتور الري بصدره، في جهينة شمالي محافظة سوهاج.

تلقى مأمور مركز شرطة جهينة، إشارة من المستشفى المركزي بوصول "حماد. ح" 25 عامًا عامل زراعي جثة هامدة؛ إثر إصابته بكدمة ونزيف في الصدر.

كشف شاهدي الواقعة "خالد. م" 42 عامًا عامل، و"علام. ع" 24 عامًا عامل، أنهما شاهدا المذكور أثناء تواجده على حافة الترعة المواجهة لأرضه الزراعية بذات الناحية، وحال تشغيله ماكينة الري خاصته اصطدم ذراع التشغيل به في الصدر، ما أدى إلى سقوطه على أحجار تبطين الترعة المشار إليها وحدوث إصابته ووفاته.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.