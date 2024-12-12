عجوز يقتل شابًا في سوهاج بسبب علاقة عاطفية مع ابنته

سوهاج- عمار عبدالواحد:

قتل عجوز، شابا بالرصاص؛ لارتباطه بعلاقة مع ابنته، بالبلينا جنوبي محافظة سوهاج.

تلقى مأمور مركز شرطة البلينا، إشارة من مستشفى سوهاج الجامعي الجديد بوصول "جاد. ب" 27 عامًا عامل مصابًا بطلقين ناريين بالصدر من الناحية اليسرى، وتوفى عقب وصوله.

اتهم شقيقه "رأفت" 63 عامًا مزارع، "نصر الدين. ع" 65 عامًا مزارع بالتعدي على شقيقه المذكور، وإطلاق أعيرة من سلاح ناري كان بحوزته ما نتج عنه إصابته التي أودت بحياته؛ بسبب وجود علاقة بين ابنة المتهم والمجني عليه.

وجرى ضبط المتهم والسلاح المستخدم بإرشاده، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة لذات السبب المشار إليه، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.