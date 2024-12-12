مصرع سيدة ورضيعها وإصابة زوجها في تسرب غاز داخل منزلهم بالمنيا

المنيا-جمال محمد:

لقيت ربة منزل وطفلها حديث الولادة مصرعهما، إثر تسريب غاز أسطوانة البوتاجاز في منزلهم بإحدى قرى مركز المنيا.

كانت تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، إخطارا بوجود حالتي وفاة اختناقا بالغاز، داخل منزل في قرية بمركز المنيا.

انتقلت الاسعاف والأجهزة الأمنية لموقع الحادث، وتبين مصرع "إ.ح" 20 سنة، وطفلها عمره 7 أشهر، فيما أصيب زوجها "م.ع" 25 سنة، اختناقا إثر تسرب الغاز داخل منزلهم.

جرى إسعاف المصاب، ونقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى المنيا العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.