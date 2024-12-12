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كانوا رايحين الشغل.. إصابة 13 عاملًا إثر انقلاب سيارة بسبب الشبورة في المنيا

08:21 ص الخميس 12 ديسمبر 2024

انقلاب سيارة ربع نقل

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المنيا- جمال محمد:

أصيب 13 عاملا، صباح اليوم الخميس، إثر انقلاب سيارة ربع نقل على الطريق الصحراوي الغربي بالقرب من مركز المنيا، بسبب الشبورة المائية الكثيفة.

البداية كانت تلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، إخطارًا، يفيد بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة، بانقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوي الغربي، بالقرب من مدخل المدينة، وأسفر الحادث عن وقوع عدد من المصابين.

انتقل الاسعاف والأجهزة الأمنية لموقع الحادث، إذ تبين إصابة 13 شخصًا، جميعهم عمال كانوا متجهين إلى مزرعة بالطريق الصحراوي الغربي بمركز المنيا.

كشفت التحريات الأولية، أن سبب وقوع الحادث هو انعدام الرؤية بسبب الشبورة المائية، على الطريق الصحراوي الغربي، مما أدى إلى اختلال عجلة القيادة في يد سائق السيارة الربع نقل، وأسفر عن انحرفها عن مسارها.

تم نقل المصابين إلى مستشفى صدر المنيا، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.

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