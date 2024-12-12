وفاة متسابقة مشاركة بمسابقة حفظ القرآن الكريم ببورسعيد وإصابة آخرين في حادث سير

بورسعيد - طارق الرفاعي:

توفيت حافظة للقرآن الكريم من المتسابقين في مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والابتهال الديني، وأصيب متسابقون آخرين، اليوم الخميس، بعد اختبارهم وأثناء عودتهم إلى محافظة البحيرة مسقط رأسهم.

وأعلن الإعلامي عادل مصيلحي، المدير التنفيذي والمشرف العام على مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والابتهال الديني، وفاة المتسابقة "سعاد رجب المزين"، أثناء عودتها لمحافظتها بعد مسابقة بورسعيد الدولية، كما أعلن تعرض متسابقين آخرين من الأطفال والكبار للإصابة نتيجة الحادث.

وجاء آخر الأيات التي قالتها المتسابقة في سؤال لجنة التحكيم: (حَقِيقٌ عَلَى أَنْ لا أَقُولَ إلا الحق"، إذ كانت القارئة من المتميزات، ومن الممكن أن تتأهل للمسابقة الدولية، إلا أنها لقيت ربها قارئة للقرآن، وهي عائدة من مسابقة للقرآن الكريم.

ونعت اللجنة العيا لبورسعيد الدولية وعلمائها المتوفاة إلى رحمة مولاها، داعين الله عز وجل للمتوفاة الرحمة وللمصابين والمصابات الشفاء العاجل.