"كانوا راجعين من المسابقة".. والدة متسابقة بورسعيد لحفظ القرآن الكريم المتوفاة في حادث تلحق بها

بورسعيد- طارق الرفاعي:

توفيت السيدة "عبير"، والدة الطالبة سعاد رجب المزين، المتوفاة في حادث اليوم الخميس، أثناء عودتها من مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والابتهال الديني، لتلحق بابنتها بعد وفاتها بدقائق.

حضرت الطالبة ووالدتها اليوم لمحافظة بورسعيد للاختبار أمام لجنة التحكيم، إذ تلت أيات من كتاب الله عز وجل وأبهرت لجنة التحكيم بصوتها العذب، إذ كانت أمها تراجع معها طوال فترة تواجدهما بالمسابقة، وتحركت الأم وابنتها لمحافظة البحيرة بعد الانتهاء من الاختبار وبصحبتهم عددا من المتسابقين.

تعرضت الفتاة وأمها لحادث ولقيت ربها، بينما أصيبت شقيقتها "مريم"، التي كانت من المتسابقات ليكون هناك في هذا البيت متوفيتان ومصابة.

كان الإعلامي عادل مصيلحي، المدير التنفيذي والمشرف العام على مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والابتهال الديني، أعلن قبل قليل، وفاة متسابقة وإصابة متسابقين آخرين في حادث سيارة ميكروباص، أثناء عودتهم من المسابقة، ونعى المتسابقة المتوفاة وأمها، ودعا للمصابين بالشفاء.