بينهم طبيبان.. التحقيق مع 7 متهمين بسرقة وإخفاء محاضر جرد أدوية سرطان بالمحلة

الغربية - مروة شاهين

تجري جهات التحقيق بدائرة أول المحلة الكبرى في محافظة الغربية، تحقيقات موسعة مع 7 متهمين، صيدلانية وطبيب تحاليل وعمال، لاتهامهم باخفاء وسرقة محاضر جرد خاصة بأدوية جرعات كيميائية لعلاج السرطان، وهم من العاملين بإحدى العيادات التابعة لفرع التأمين الصحي بالغربية.

بدأت أحداث الواقعة، بتلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور قسم شرطة أول المحلة يفيد بورود بلاغ من مسئولي ومشرفي التأمين الصحي بإحدى العيادات التابعة لفرع التأمين الصحي بالغربية، بإختفاء محاضر جرد الأدوية الخاصة بالصيدليات داخل إحدى الغرف المغلقة والمخصصة لحفظ محاضر الجرد وعدم العثور عليها.

وبعمل التحريات الأولية، تبين أن 2 من الأطباء و 5 عمال من العاملين بالعيادة وراء اختفاء محاضر جرد أدوية جرعات كيميائية بمبالغ مالية كبيرة، وهي خاصة بمرضى السرطان، وذالك بعد تفريغ كاميرات المراقبة، وندب المعمل الجنائي لبيان مدي وجود آثار تعدي على غرفة الحفظ بغرض فتحها من عدمه أو تم دخولها بالطرق العادية بواسطة مفتاح.

ومن جانبه، وجه الدكتور كريم بركات، مدير عام فرع التأمين الصحي بالغربية، باستمرار مباشرة لجان جرد الأدوية بصيدليات عيادات التأمين الصحي بالمحلة الكبرى واتخاذ كافة الإجراءات القانونية، حيال أي مخالفات يتم اكتشافها وإبلاغ جهات التحقيق بها على الفور.