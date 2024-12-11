بأسعار مخفضة.. إقبال كبير على معرض "صُنع في بورسعيد" - صور

بورسعيد - طارق الرفاعي:

شهد معرض "صُنع في بورسعيد" الذي تنظمه الغرفة التجارية ببورسعيد، بالتعاون مع محافظة بورسعيد، إقبالًا كبيرًا، مساء اليوم الأربعاء، من أبناء بورسعيد وزوارها من مختلف محافظات الجمهورية، لشراء احتياجاتهم من السلع المختلفة المعروضة داخل المعرض بأسعار مخفضة.

وطرح 32 مصنع وشركة مشاركة بالمعرض من المنطقة الصناعية جنوب بورسعيد، والمنطقة الحرة العامة للاستثمار، منتجاتهم المميزة بأسعار مخفضة وجودة عالية وكميات وفيرة تلبي كافة احتياجات المواطنين.

وأشاد زوار المعرض بالتنظيم الذي وصفوه بالأكثر من رائع، كما أشادوا بأسعار وجودة السلع المختلفة المعروضة في معرض "صُنع في بورسعيد".

ومن جانبه، وجه اللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد، الشكر إلى مجلس إدارة الغرفة التجارية برئاسة محمد سعده، على جهودهم في تنفيذ معرض "صُنع في بورسعيد"، مؤكدًا أن تلك الجهود تعكس وحدة وتكاتف الجميع لتحقيق الأهداف الوطنية.

في سياق متصل، أكد محمد سعده، السكرتير العام للاتحاد العام للغرف التجارية المصرية ورئيس غرفة بورسعيد، أن المعرض مستمر بنفس المستوى حتى 20 ديسمبر الجاري، وسيجرى الإعلان عن عروض يومية لزوار المعرض، كما أنه شكّل لجنة مقيمة داخل المعرض لتلبية كافة احتياجات زواره وحل أي عقبات قد تواجههم وتلقي مقترحاتهم، فضلًا عن التأكد من التزام العارضين بطرح تخفيضات ملموسة للمواطنين على كافة السلع.

ووجه رئيس الغرفة الشكر إلى اللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد، على جهوده وتعاونه المتواصل لظهور المعرض بهذا المظهر المشرف الذي يليق ببورسعيد والصناعة المصرية.

ويضم المعرض العديد من المنتجات المتميزة مثل أقمشة البوليستر، والمواد الغذائية، والأدوات الكهربائية، والسجاد، والزيوت النباتية، والمنسوجات، والبخور والعطور، والأسماك المدخنة والمعلبة والمجمدة، والورق الحراري، ومنتجات الكرتون، والملابس الجاهزة، والجينز، والمنتجات الجلدية، والحقائب، والدهانات، والأحذية، والمنتجات الخشبية، والضفائر الكهربائية، ومستحضرات التجميل.