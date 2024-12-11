انفجار غاز يتسبب في انهيار جزئي لمنزل وتهشم ميكروباص بطنطا

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الغربية - مروة شاهين

تسبب دوي انفجار قوي ناتج عن تسرب غاز داخل أحد المنازل بمنطقة نايف عماد دائرة حي ثان طنطا بمحافظة الغربية، اليوم الأربعاء، في انهيار جزئي لعقار مكون من طابقين وتهشم سيارة ميكروباص، وتبين من المعاينة المبدئية أن سبب الانفجار هو تسريب الغاز داخل إحدى شقق العقار، دون وقوع إصابات أو أضرار مادية أو خسائر في الأرواح .

وكانت غرفة عمليات محافظة الغربية تلقت إخطارًا بورود بلاغ من الأهالي بمنطقة نايف عماد دائرة قسم ثان طنطا، بوقوع انفجار هائل داخل شقة سكنية في محيط المنطقة، مما أسفر عن انهيار جزئي بالعقار محل البلاغ.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية بدائرة قسم ثان طنطا والأجهزة التنفيذية بدائرة حي ثان طنطا وتم الدفع بسيارتي إطفاء وإسعاف وتبين انهيار جزئي لعقار مكون من طابقين بمنطقة نايف عماد بدائرة الحي.

وبسؤال شهود العيان، وبالمعاينة الأولية تبين أن الانفجار ناتج عن تسرب الغاز داخل الشقة، وأثناء قيام مالكها بإضاءة أحد المصابيح الكهربائية حدث انفجار هائل داخل الشقة مما أسفر عن تطاير أجزاء من الجدران وسقوطها على ميكروباص كان متوقفًا أسفل المنزل محل البلاغ.