لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

انفجار غاز يتسبب في انهيار جزئي لمنزل وتهشم ميكروباص بطنطا

08:35 م الأربعاء 11 ديسمبر 2024
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    انفجار غاز يتسبب في انهيار جزئي لمنزل وتهشم ميكروباص بطنطا (2)
  • عرض 3 صورة
    انفجار غاز يتسبب في انهيار جزئي لمنزل وتهشم ميكروباص بطنطا (1)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

الغربية - مروة شاهين

تسبب دوي انفجار قوي ناتج عن تسرب غاز داخل أحد المنازل بمنطقة نايف عماد دائرة حي ثان طنطا بمحافظة الغربية، اليوم الأربعاء، في انهيار جزئي لعقار مكون من طابقين وتهشم سيارة ميكروباص، وتبين من المعاينة المبدئية أن سبب الانفجار هو تسريب الغاز داخل إحدى شقق العقار، دون وقوع إصابات أو أضرار مادية أو خسائر في الأرواح .

وكانت غرفة عمليات محافظة الغربية تلقت إخطارًا بورود بلاغ من الأهالي بمنطقة نايف عماد دائرة قسم ثان طنطا، بوقوع انفجار هائل داخل شقة سكنية في محيط المنطقة، مما أسفر عن انهيار جزئي بالعقار محل البلاغ.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية بدائرة قسم ثان طنطا والأجهزة التنفيذية بدائرة حي ثان طنطا وتم الدفع بسيارتي إطفاء وإسعاف وتبين انهيار جزئي لعقار مكون من طابقين بمنطقة نايف عماد بدائرة الحي.

وبسؤال شهود العيان، وبالمعاينة الأولية تبين أن الانفجار ناتج عن تسرب الغاز داخل الشقة، وأثناء قيام مالكها بإضاءة أحد المصابيح الكهربائية حدث انفجار هائل داخل الشقة مما أسفر عن تطاير أجزاء من الجدران وسقوطها على ميكروباص كان متوقفًا أسفل المنزل محل البلاغ.

نايف عماد الغربية طنطا انهيار جزئي لعقار تسرب غاز انفجار غاز
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

بتحذير وإدانة.. مصر تعلّق على الاستهداف الإسرائيلي للبنية التحتية العسكرية بسوريا
رحيل جوميز عن الزمالك وظهور ميدو والبديل الجديد- (تغطية خاصة)
بينهم صافي ووطنية.. الحكومة تكشف أسماء الشركات المقرر طرحها في البورصة
الرئيس يجتمع مع وزير الخارجية.. وبيان رئاسي بالتفاصيل
تفحم أتوبيس بالكامل على الطريق الصحراوي في الأقصر.. ونجاة 46 راكبًا بأعجوبة