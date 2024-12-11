مصرع طفل دهسته سيارة ربع نقل في الدقهلية

الدقهلية-رامي محمود:

لقي طفل مصرعه، اليوم الأربعاء، بعدما صدمته سيارة ربع نقل أمام قرية أبو زاهر التابعة لمركز شربين بمحافظة الدقهلية، وجرى نقل جثمانه إلى مشرحة مستشفى شربين العام تحت تصرف النيابة العامة، وتمكن ضباط المباحث من التحفظ على السائق والسيارة.

تلقى اللواء دكتور حسام عبدالعزيز، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لشرطة النجدة من أهالي قرية أبو زاهر بمركز شربين، بوقوع حادث سير واصطدام سيارة ربع نقل بطفل ووفاته في الحال.

انتقلت سيارة إسعاف وضباط وحدة مباحث مركز شرطة شربين بقيادة الرائد أحمد عوض، رئيس المباحث، إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين اصطدام سيارة ربع نقل بطفل يدعى عبد المنعم شريف عبد المنعم، 11 عامًا، مقيم قرية أبو زاهر، ووفاته في الحال نتيجة نزيف بالمخ، وجري نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى شربين المركزي تحت تصرف النيابة.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية.