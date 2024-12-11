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الإعدام لربة منزل ونجار بتهمة قتل شخص في القليوبية

06:24 م الأربعاء 11 ديسمبر 2024

محكمة جنايات بنها

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القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

قضت محكمة جنايات بنها "الدائرة الثانية"، اليوم الأربعاء، بالإعدام شنقًا لنجار وربة منزل، في الخانكة بمحافظة القليوبية، لاتهامهما باستدراج شخص وقتله باستخدام "شومة"، بسبب خلافات بينهم.

عُقدت الجلسة برئاسة المستشار عادل علي ماهر، وعضوية المستشارين أحمد خلف محمد عبد اللطيف، ومصطفى سعيد عبد الحميد الخدل، وسامح أحمد عبد الوهاب حليمة، وأمانة سر محمد الخضري، ولطيف عبد الجواد.

تضمن أمر الإحالة في القضية رقم 2024/9948 جنح مركز الخانكة والمقيدة برقم 589 لسنة 2024 كلي شمال بنها، أن المتهمين نجار وربة منزل في فجر يوم 4 / 8 / 2023 بدائرة مركز الخانكة قتلا المجني عليه محمود محمد عبد الحافظ، عمداً مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتا النية وعقدا العزم على قتله بباعث الانتقام لخلافات سابقة مع المتهمين.

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