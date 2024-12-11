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بلطجية بالأسلحة البيضاء.. علقة ساخنة لمدير مدرسة في الدقهلية

05:07 م الأربعاء 11 ديسمبر 2024

تعبيرية

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الدقهلية ـ رامي محمود:

أصيب مدير مدرسة بجرح قطعيّ في الذراع نتيجة اعتداء بلطجية عليه بالضرب بآلات حادة داخل مدرسة اللواء سعد الشربيني الابتدائية بقرية البجلات مركز منية النصر محافظة الدقهلية.

تلقى اللواء دكتور حسام عبدالعزيز، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغا لشرطة النجدة من إدارة مدرسة اللواء سعد الشربيني الابتدائية بقرية البجلات دائرة مركز منية النصر بوقوع مشاجرة داخل المدرسة ووجد بلطجية يحملون الأسلحة البيضاء.

انتقلت قوة من ضباط وحدة مباحث مركز منية النصر بقيادة الرائد محمد صبح، رئيس المباحث، إلى مكان البلاغ وتبين وقوع مشاجرة داخل مدرسة اللواء سعاد الشربيني الابتدائية، من قبل بلطجية بسبب خلافات زوجية مع مدير المدرسة ما أدى لإصابة "خالد بركات" مدير المدرسة.

ودلت التحريات المبدئية أن طليقة مدير المدرسة قامت بتحريض بلطجية للتعدي عليه داخل المدرسة مما أدى لإصابته بجرح في ذراعه بآلة حادة.

وتمكن ضباط المباحث من ضبط الجناة داخل المدرسة وجرى نقل المصاب إلى مستشفى منية النصر المركزي لتلقي العلاج اللازم.

تحرر عن ذلك المحضر لاتخاذ الإجراءات القانونية وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

بلطجية اعتداء علي مدير مدرسة الدقهلية مركز منية النصر مشاجرة
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