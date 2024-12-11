عملية تتكلف 250 ألفا بـ 450 جنيها.. تشغيل منظار المخ والأعصاب بالتأمين الصحي في الأقصر

الأقصر- محمد محروس:

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية بالأقصر تشغيل منظار جراحة المخ والأعصاب بمستشفى حورس التخصصي، كخدمة طبية مستحدثة تضاف إلى قائمة الخدمات العلاجية التي تقدمها الهيئة بالمحافظة.

وتتمثل أهمية المنظار الجراحي للمخ والأعصاب في تشخيص وعلاج العديد من الأمراض التي تؤثر على الجهاز العصبي المركزي والطرفي ، حيث يتم إدخال الكاميرا عبر فتحة صغيرة في الجمجمة أو العمود الفقري لمراقبة العملية وتعديل التشوهات العصبية ، وتوفر هذه العملية دقة ورؤية عالية للأطباء لتحليل الحالة وإتخاذ القرار ، ماينعكس بدورة على حرص الهيئة على الارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة لأبناء الأقصر .

جاء تشغيل المنظار الجراحي بمستشفى حورس بتوجيهات الدكتور أحمد البرعي رئيس إقليم الصعيد والمشرف العام على فرع هيئة الرعاية الصحية بالأقصر ،ونتيجة لتضافر جهود أبطال الرعاية الثانوية بقيادة الدكتور محمد عبدالهادي مدير إدارة الرعاية الثانوية بفرع الهيئة بالأقصر، والدكتور أمجد عبدالعزيز مدير مستشفى حورس التخصصي .

يذكر أن تكلفة إجراء المناظير الجراحية للمخ والأعصاب تصل إلى 250 ألف جنيه للجراحة الواحدة، وتتولى الهيئة إجراؤها تحت مظلة التأمين الصحي الشامل ولا يدفع منتفعي الرعاية الصحية أكثر من 450 جنيها رسوم نسبة المساهمة.