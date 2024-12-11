محافظ كفر الشيخ ورئيس صندوق التنمية الحضرية يبحثان الارتقاء بالمناطق السكنية- صور

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كفر الشيخ - إسلام عمار:

بحث اللواء علاء عبدالمعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، مع المهندس خالد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، الخطط المستقبلية للمشروعات الحضرية للارتقاء بالمناطق السكنية والخدمية وتوفير بيئة سكنية متكاملة لأهالي المحافظة.

كان محافظ كفرالشيخ، استقبل اليوم الأربعاء، المهندس خالد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، بمكتبه بديوان عام المحافظة.

وجاء ذلك بحضور الدكتور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفرالشيخ، واللواء محمد شوقي بدر السكرتير العام للمحافظة، واللواء محمد شعير السكرتير العام المساعد، ومحمد رأفت معاون محافظ كفر الشيخ، وعدد من القيادات التنفيذية.

وأكد محافظ كفرالشيخ اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، في تصريحات صحفية على هامش اللقاء أن تلك الزيارة تأتي ضمن الجهود الذي يؤديها الصندوق في دعم مشروعات التنمية الحضرية والبنية التحتية، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز جهود التنمية المستدامة في المحافظة.

وقال المهندس خالد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، إن التعاون بين الصندوق ومحافظة كفر الشيخ له أهمية كبرى لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتحسين مستوى جودة الحياة في المناطق السكنية والخدمية داخل محافظة كفر الشيخ.