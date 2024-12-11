20 جنيها لمتر المباني.. محافظ السويس يعلن تخفيض قيمة حق الانتفاع لواضعي اليد

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السويس- حسام الدين أحمد:

استجاب اللواء طارق حامد الشاذلي محافظ السويس لمطالب المزارعين بالقطاع الريفي وخفض قيمة حق الانتفاع لواضعي اليد لتكون 1500 جنيها للفدان في العام بدلا من 3000 جنيها، وتخفيض قيمة الانتفاع من متر المباني ليصبح 20 جنيها وتقسيط المديونيات المتأخرة للمزارعين على 3 سنوات.

واستمع اللواء طارق الشاذلي لمطالب المزارعين وشدد على مديرية الزراعة بضرورة تكثيف الندوات التثقيفية والارشادية واعادة جولات الإرشاد الزراعي على الحقول والبساتين وتوفير المستلزمات الزراعية لعلاج الآفات التي تؤثر على محاصيل الأشجار والنخيل.

جاء ذلك خلال لقاء محافظ السويس بالمزارعين في القطاع الريفي، والذي عقد بقرية جنيفة بحضور اللواء أحمد الاسكندراني السكرتير العام وأحمد الوزيري السكرتير العام المساعد وشعبان حمدان رئيس حى فيصل علاء حراز رئيس حى الجناين، والدكتورة حنان عبداللطيف وكيل وزارة الزراعة، بمشاركة عشرات المزارعين من قرى ومناطق مختلفة بريف السويس، وأعضاء مجلس النواب والشيوخ.

أكد اللواء طارق الشاذلي أن ما يجري حولنا في العالم يحتم علينا العمل بكل جهد لزيادة إنتاج الأراضي الزراعية خاصة محصول القمح، لان من يملك قوته يملك قراره.

ووجه المحافظ مديرية الزراعة ببذل الجهود لزيادة إنتاجية فدان القمح، وذلك بالعمل ودعم المزارعين لأنهم المستفيد الأول من زيادة العائد، إذ كانت تصل إنتاجية الفدان إلى 24 أردب للفدان بعض الأراضي، بينما هناك مساحات اخرى لا تحقق نصف ذلك الإنتاج.

وأوضح المحافظ أنه زار قبل يومين سوق الأحد بقرية الألبان الجديدة ولاحظ وجود عدد قليل من المزارعين المنتجين من أبناء السويس بينما أغلب البائعين من خارج المحافظة، وطالب المحافظ المزارعين بزيادة إنتاج المشروعات الصغيرة من الثروة الداجنة ومنتجات الألبان مؤكدًا أنه بصدد فتح سوق اليوم الواحد بوسط المدينة لعرض منتجات المزارعين والفلاحين بالسويس.

في السياق أكد اللواء طارق الشاذلي محافظ السويس أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء أعطى توجيهات للحكومة بادراج القطاع الريفي بفيصل والجناين ضمن المرحلة الثانية لبرنامج حياة كريمة، وهو ما سيعود بالنفع على القطاع في مختلفة الخدمات.