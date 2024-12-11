أحزان العامرية.. طبيبة تلحق بوالدتها بعد 24 ساعة في الغربية

الغربية - مروة شاهين:

شيع أهالي قرية العامرية التابعة لمركز ومدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، جثمان طبيبة، مها مجدي، بعد أن توفيت متأثرة بإصابتها في حادث سيارة، لتلحق بوالدتها، التي توفيت في نفس الحادث بـ 24 ساعة.

وأديت صلاة الجنازة على الطبيبة الراحلة عقب صلاة الظهر، من المسجد الكبير بالقرية، وسط حالة من الحزن الشديد.

وتعود أحداث الواقعة بعد أن تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ من الأهالي، بوقوع حادث سيارة على طريق "المحلة الكبرى - كفر الشيخ"، بالقرب من قرية سندسيس، أسفر عن مصرع سيدة وإصابة ابنتها بإصابات بالغة.

انتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية، وسيارات الإسعاف، إلى محل الواقعة، وتبين وقوع حادث سيارة، على طريق "المحلة الكبرى - كفر الشيخ"، بالقرب من قرية سندسيس، أسفر عن وفاة الأم وتدعى "إيمان عبد الغفار" وتعمل طبيبة، وإصابة ابنتها وتدعى مها مجدي عبد الوهاب، وتعمل طبيبة، وهي في حالة صحية خطيرة، ومقيمين بمنطقة أبو راضي، بالمحلة الكبرى.

وجرى نقل الجثة إلى المشرحة، والمصابة إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم والإسعافات الأولية، إلا أنها فارقت الحياة بعد 24 ساعة.