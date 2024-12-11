بالصور- أشجار الكريسماس والإضاءة الملونة تزين شوارع الأقصر قبل احتفالات رأس السنة

الأقصر- محمد محروس:

واصل مجلس مدينة الأقصر بقيادة اللواء علي الشرابي رئيس المدينة، تنفيذ أعمال تزيين الشوارع والميادين والحدائق بأشجار الكريسماس والزينة والإضاءة الملونة والإضاءة الديكورية المبهجة المختلفة.

يأتي ذلك في إطار توجيهات المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر، برفع حالة الاستعداد لاستقبال احتفالات رأس السنة الميلادية، لظهور المدينة في هذه المناسبة بشكل لائق ومميز ويعكس الوجه الجمالي والحضاري للمدينة.

وأوضح اللواء دكتور علي الشرابي أنه جرى الانتهاء من أعمال تزيين كورنيش النيل وميدان أبو الحجاج وساحة أبوالحجاج وميدان المحطة وشارع معبد الكرنك ابتداءً من مبنى الرقابة الإدارية وصولاً حتى إشارة مرحبا وحديقة السلام والحديقة الكائنة أمام بنك مصر برجال ومعدات منطقة وسط، وذلك وسط إشادات كبيرة من أعداد من السائحين الزائرين لمدينة الأقصر.

ومن جانبه وجه محافظ الأقصر الأجهزة المعنية ببذل مزيد من الجهد والعمل لتجميل شوارع المحافظة بالأشجار المضيئة والزينة البديعة للظهور بشكل لائق بطابع حضاري مميز يعكس الوجه الجمالي للمحافظة أمام السائحين.