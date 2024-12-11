ضبط 296 كيلو أغذية منتهية الصلاحية في حملة ببني سويف

بني سويف- حمدي سليمان:

نظم فريق مراقبة الأغذية بمديرية صحة بني سويف، حملة مكبرة على عدد من المنشآت التجارية، بمركز الواسطى لضبط الوضع في مجال تداول السلع، ومواجهة كافة صور التلاعب.

وتمكنت الحملة من ضبط 296 كيلو جرام أغذية، و لتر مشروبات وجميعها منتهية الصلاحية، فضلا عن 5 كيلو جرامات أغذية تالفة لوجود تغير في خواصها الطبيعية، وانبعاث روائح كريهة منها.

كما حررت الحملة 18 محضرا متنوعا من بينها 8 محاضر جنحة صحية لعدم استيفاء بعض المنشآت الغذائية التي جرى المرور عليها للاشتراطات الصحية، و 10 محاضر لعدم حمل شهادات صحية، فضلا عن رصد 3 منشآت غذائية بها خطر داهم على الصحة العامة، وأخرى غير مرخصة.

جرى التحفظ على المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.