سيارة طائشة أنهت حياة "بسيطة".. حادث مروع يخلف جثة على طريق المنصورة

الدقهلية- رامي محمود:

لقيت سيدة مصرعها بعدما صدمتها سيارة مسرعة حال عبورها الطريق بنطاق مركز أجا محافظة الدقهلية.

كان اللواء دكتور حسام عبدالعزيز، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة أجا من بعض الأهالي باصطدام سيارة بإحدى السيدات حال عبورها طريق "المنصورة - أجا" ووفاتها فى الحال.

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة أجا وسيارة الإسعاف إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين مصرع: "بسيطة محمد إسماعيل 60 عاما"، وذلك أثناء عبورها الطريق تصادف مرور سيارة مسرعة اصطدمت بها ما تسبب فى وفاتها فى الحال.

جرى إيداع الجثمان بثلاجة حفظ الموتى بمستشفى أجا المركزي تحت تصرف النيابة العامة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة بالواقعة لمباشرة التحقيقات.