38 سفينة على الأرصفة.. نشاط ملحوظ في حركة البضائع بميناء الإسكندرية| أرقام

الإسكندرية – محمد عامر:

سجل مينائي الإسكندرية والدخيلة نشاطًا ملحوظًا في حركة السفن والملاحة وتداول البضائع خلال الـ 24 ساعة الماضية، إذ جرى دخول وخروج 38 سفينة من وإلى الميناءين.

وقال أحمد بريقع، المتحدث باسم ميناء الإسكندرية، في بيان، اليوم الأربعاء، إنه يجري شحن وتفريغ 18 سفينة على الأرصفة بواقع 18 سفينة بضائع عامة و10 سفن صب جاف و7 حاويات و3 صب سائل.

وأشار إلى تداول 3826 حاوية خلال 24 ساعة تتوزع بواقع 1728 حاوية واردة من الخارج و1613 حاوية مصدرة إلى الخارج بما يشكل 48.8% تقريبًا من إجمالي عدد الحاويات، فضلاً عن تداول 485.

وأوضح بريقع، أنه جرى تداول 146 ألف طن تقريبًا خلال تلك المدة من مختلف أنواع البضائع والسلع الاستراتيجية يتصدرها بضائع الصب الجاف بواقع 62 ألف طن.

ومن جانبه، وجه اللواء بحري أحمد حواش، رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، بضرورة الإلتزام بإجراءات التأمين والأمن الصناعي والسلامة والصحة المهنية بكافة المخازن والساحات ومواقع العمل وإتباع المعايير البيئية القياسية لمنع التلوث.