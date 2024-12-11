خلاف على تجارة الأجهزة الكهربائية.. مقتل شاب في مشاجرة بسوهاج

سوهاج- عمار عبدالواحد:

قُتل تاجر متأثرًا بإصابته بطلقات نارية متفرقة بالجسد، في مشاجرة مع سائق، بساقلته شرقي محافظة سوهاج.

تلقى اللواء صبري عزب، مدير أمن سوهاج إخطارًا بمقتل مواطن بطلقات نارية دائرة مركز شرطة ساقلتة.



تبين أن الجثة للمدعو "فتحي. ع" 19 عامًا تاجر يرتدي كامل ملابسه، وبمناظرتها تبين إصابته بطلقات نارية متفرقة بالجسد، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى ساقلته المركزي.



اتهمت والدته "داليا. س" 43 عامًا ربة منزل، وعمه "حاتم. ف" 56 عامًا عامل المدعو "أحمد. ع" 20 عامًا سائق توك توك بالاعتداء على المذكور وإطلاق أعيرة من سلاح ناري كان بحوزته، ما نتج عنه وفاته؛ بسبب خلافات مالية بينهما على بيع وشراء الأجهزة الكهربائية.

تم ضبط المتهم والسلاح المستخدم بإرشاده، واعترف بارتكاب الواقعة؛ لذات السبب المشار، وتم تحرير المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيقات.