رئيس جامعة جنوب الوادي يشهد التصفيات النهائية لمسابقة الطالب المثالي

قنا- عبدالرحمن القرشي:

شهد الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي، مسابقة الطالب والطالبة المثاليين على مستوى كليات الجامعة، للعام الجامعي الحالي 2024/2025م، والتي تنظمها سنوياً إدارة النشاط الاجتماعي بالإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة والتي يشارك في تصفياتها النهائية 28 طالب وطالبة وهم الفائزين على مستوى كليات الجامعة.

وهنأ رئيس الجامعة الطلاب الفائزين على مستوى الكليات والمشاركين في المنافسة على مستوى الجامعة ، مشيرًا إلى أنه سيتم تكريم الثلاثة الأوائل من الطلاب والطالبات، مضيفًا بأن هذه المسابقة تهدف الجامعة من خلالها إلى تكريم الطلاب المتميزين بالأداء الأكاديمي والسلوك الحسن، والمُساهمة الإيجابية في المجتمع، لما يعكسونه من القيم والمُثل الحسنة التي تسعى الجامعة لتعزيزها في البيئة التعليمية، وإذكاء روح المنافسة بينهم، فضلًا عن إسهامها في بناء شخصيتهم، وإحداث التكامل بين دراستهم وتفوقهم العلمي.

وأشاد رئيس الجامعة في كلمته بأعضاء هيئة التدريس من المحكمين لأنشطة المسابقة وفعالياتها وهم الدكتور عادل السيد والدكتور رأفت شيبة، والدكتور عماد علي والدكتور عباس مصطفى، والدكتور حمدالله عبدالحكيم، والدكتورة هالة سناري والدكتورة منى محمد شحات.

