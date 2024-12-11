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"الكاوتش ضرب".. جثتان و5 مصابين في حادث على صحراوي المنيا

11:11 ص الأربعاء 11 ديسمبر 2024

سيارة اسعاف

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المنيا- جمال محمد:

لقى شابان مصرعهما، اليوم الأربعاء، وأصيب 5 آخرين بجروح وكسور متنوعة، إثر انقلاب ميكروباص على الطريق الصحراوي الغربي بالقرب من مركز المنيا.

وكانت تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا إخطاراً بوقوع حادث انقلاب ميكروباص على الطريق الصحراوي الغربي أمام قرية 8 بمركز المنيا، ووجود حالتي وفاة وعدد من المصابين.

انتقلت الإسعاف والأجهزة الأمنية لموقع الحادث وتبين مصرع شخصين في العقد الثاني من العمر وجار تحديد هويتهما، كما أصيب 5 آخرين وهم: محمود صديق محمد، 46 سنة، يقيم أسيوط، أحمد جداوي السيد، 25 سنة، وسعيد عابدين يونس، 18 سنة، يقيمان بالبحيرة، طارق هجرس يونس، 24 سنة، وشقيقه علاء، 27 سنة، يقيمان أسيوط، وجميعهم مصابون بكسور وكدمات متنوعة.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى صدر المنيا، والجثتين لمشرحة مستشفى المنيا العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

انقلاب ميكروباص المنيا مصرع شابان اصابة اشخاص
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