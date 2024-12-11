لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

تحول لقطعة خردة.. الصور الأولى للأتوبيس المتفحم على صحراوي الأقصر

10:58 ص الأربعاء 11 ديسمبر 2024
  • عرض 18 صورة
  • عرض 18 صورة
    حريق أتوبيس (4)
  • عرض 18 صورة
    حريق أتوبيس (5)
  • عرض 18 صورة
    حريق أتوبيس (6)
  • عرض 18 صورة
    حريق أتوبيس (7)
  • عرض 18 صورة
    حريق أتوبيس (8)
  • عرض 18 صورة
    حريق أتوبيس (9)
  • عرض 18 صورة
    حريق أتوبيس (10)
  • عرض 18 صورة
    حريق أتوبيس (11)
  • عرض 18 صورة
    حريق أتوبيس (12)
  • عرض 18 صورة
    حريق أتوبيس (13)
  • عرض 18 صورة
    حريق أتوبيس (14)
  • عرض 18 صورة
    حريق أتوبيس (15)
  • عرض 18 صورة
    حريق أتوبيس (16)
  • عرض 18 صورة
    حريق أتوبيس (17)
  • عرض 18 صورة
    حريق أتوبيس (18)
  • عرض 18 صورة
    حريق أتوبيس (2)
  • عرض 18 صورة
    حريق أتوبيس (3)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

الأقصر- محمد محروس:

نجا 46 شخصًا يحملون الجنسية السودانية من الموت بعد نشوب حريق هائل في أتوبيس كان يقلهم على الطريق الصحراوي بالبر الغربي لمحافظة الأقصر، كانوا قادمين من القاهرة متجهين إلى شرق السودان.

تلقى اللواء محمد الصاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، إخطارًا من غرفة العمليات بمديرية الأمن يفيد بورود بلاغاً للنجدة عن نشوب حريق في أتوبيس كان يسير على الطريق الصحراوي الغربي بناحية نجع البركة يقل 46 سودانيا من بينهم 6 أطفال.

دفعت قوات الحماية المدنية بعدد من سيارات الإطفاء ودفع مرفق الإسعاف بـ 6 سيارات إسعاف إلى محل البلاغ، فيما انتقل ضباط مركز شرطة القرنة لمحل الحريق

وتبين من التحريات الأولية أن الحريق وقع بسبب شرز ناري في الموتور لدى الأتوبيس وتم السيطرة على الحريق.

حرر محضر بالواقعة وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

حريق أتوبيس صحراوي الأقصر الأقصر
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
قرارات عاجلة من محافظ أسيوط بعد كارثة ميكروباص ديروط

إعلان

إعلان

تفحم أتوبيس بالكامل على الطريق الصحراوي في الأقصر.. ونجاة 46 راكبًا بأعجوبة