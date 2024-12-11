تفحم أتوبيس بالكامل على الطريق الصحراوي في الأقصر.. ونجاة 46 راكبًا بأعجوبة

الأقصر-محمد محروس:

نجا 46 راكبا من الموت بعد نشوب حريق هائل في أتوبيس كان يقلهم على الطريق الصحراوي بالبر الغربي لمحافظة الأقصر، كانوا قادمين من القاهرة متجهين إلى شرق السودان.

تلقى اللواء محمد الصاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر إخطارًا من غرفة العمليات بمديرية الأمن يفيد بورود بلاغاً للنجدة عن نشوب حريق في أتوبيس كان يسير على الطريق الصحراوي الغربي بناحية نجع البركة يقل 46 سودانيا من بينهم 6 أطفال.

دفعت قوات الحماية المدنية بعدد من سيارات إطفاء ودفع مرفق الإسعاف بـ 6 سيارات إسعاف إلى محل البلاغ، فيما انتقل ضباط مركز شرطة القرنة لمحل الحريق

وتبين من التحريات الأولية أن الحريق وقع بسبب شرز ناري في الموتور لدى الأتوبيس الذي وتم السيطرة على الحريق.

حرر محضر بالواقعة وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.