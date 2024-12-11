ثأر ولاد العم.. مقتل شابين وإصابة تلميذ في معركة بالأسلحة بسوهاج

سوهاج- عمار عبدالواحد:

قتل شخصان متأثرين بإصابتهما بطلقات نارية متفرقة بالجسد وأصيب تلميذ، في تجدد خصومة ثأرية استخدمت فيها الأسلحة النارية، بطما شمالي محافظة سوهاج.

تلقى اللواء صبري عزب، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة بإطلاق أعيرة نارية ووجود متوفين ومصابين دائرة مركز شرطة طما.

تبين من التحريات أن طرفي المشاجرة أبناء عمومة، ونتج عنها مقتل "أحمد. ف" 23 عامًا، "عبدالرحمن. ص" 17 عامًا، وإصابة "عبدالرحمن. ف" 12 عامًا تلميذ بطلق ناري .

تم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.