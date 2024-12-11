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إصابة 12 مواطنا في حادث تصادم "ميني باص" مع ملاكي بالعاشر من رمضان

08:22 ص الأربعاء 11 ديسمبر 2024

سيارة اسعاف

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كتب- محمد فتحي:

وقع حادث تصادم "ميني باص" مع ملاكي، في مدينة العاشر من رمضان التابعة لمحافظة الشرقية، تحديدا على كوبرب الثالثة "أمام هايبر وان"، ما أسفر عن وقوع مصابين.

البداية كانت بتلقي الأجهزة الأمنية في مديرية أمن الشرقية، بلاغا من شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث تصادم أمام هايبر وان بالعاشر من رمضان، ووقوع مصابين.

انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث، برفقة 4 سيارات إسعاف لنقل المصابين، إذ تبين من المعاينة الأولية، إصابة 12 مواطنا، تم نقلهم إلى مستشفى جامعة العاشر من رمضان.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق التي كلفت إدارة البحث بإجراء التحريات اللازمة.

حادث تصادم العاشر من رمضان أمن الشرقية هايبر وان العاشر النيابة العامة نصادم ميني باص مع ملاكي نيابة الشرقية
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