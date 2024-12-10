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بالفيديو والصور.. تشييع جثمان شاب ضحية عقار العباسية بمسقط رأسه بالغربية

11:39 م الثلاثاء 10 ديسمبر 2024
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    حسين عمارة، أحد ضحايا عقار العباسية المنهار
  • عرض 6 صورة
    تشييع جثمان شاب ضحية عقار العباسية
  • عرض 6 صورة
    تشييع جثمان شاب ضحية عقار العباسية
  • عرض 6 صورة
    تشييع جثمان شاب ضحية عقار العباسية
  • عرض 6 صورة
    تشييع جثمان شاب ضحية عقار العباسية
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الغربية - مروة شاهين:

شيع أهالي قرية كفر ديما، التابعة لمركز ومدينة كفر الزيات بمحافظة الغربية، مساء الثلاثاء، جثمان الشاب حسين عمارة، أحد ضحايا عقار العباسية المنهار بالقاهرة، وذلك بعد استخراج تصريح الدفن، وأداء صلاة الجنازة عليه، ودفنه في مسقط رأسه.

وقال عصام عمارة، عم المتوفي، إن ضحية عقار العباسية يُدعى حسين عمارة، ويبلغ من العمر 27 عامًا، وهو وحيد والديه، ومتزوج منذ عامين، ولديه طفل يبلغ من العمر عامًا واحدًا.

وأضاف عمارة أن المتوفي كان يقيم بين مسقط رأسه بكفر ديما والقاهرة، نظرًا لطبيعة عمله في الأعمال الحرة.

شهدت قرية كفر ديما حالة من الحزن الشديد، حيث اتشحت السيدات بالسواد تعبيرًا عن حزنهن على وفاة أحد أبناء القرية، إثر سقوط عقار العباسية المنهار بالقاهرة، والذي أسفر عن وفاة 11 شخصًا صباح اليوم الثلاثاء.

كفر ديما جنازة شاب ضحايا عقار العباسية حسين عمارة
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