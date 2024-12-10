الميكروباص الغارق بديروط.. 55 ساعة من البحث والألم والترقب (فيديو وصور)

أسيوط ـ محمود عجمي:

في ليلة مظلمة وباردة، انزلق ميكروباص في موقف ديروط بمحافظة أسيوط يوم الأحد الماضي، وسقط في مياه الترعة الإبراهيمية؛ إذ كان الميكروباص يحمل 10 ركاب قبل تحركه من الموقف باتجاه مدينة أسيوط، مما أدى إلى بداية 55 ساعة من الألم والترقب لأقارب الضحايا.

لليوم الثالث على التوالي، تجمعت العائلات على ضفاف الترعة الإبراهيمية بمركز ديروط، وعيونهم تملؤها الدموع وقلوبهم يعتصرها الألم؛ كان الأمل في العثور على أحبائهم أحياء يتضاءل مع مرور الوقت، لكنهم لم يفقدوا الأمل تمامًا، كانوا يتابعون عمليات البحث والإنقاذ بقلوبهم قبل أعينهم، وكلما مرت ساعة دون جديد، زاد الألم في قلوبهم.

كان رجال الإنقاذ بمديرية أمن أسيوط، والذين يتجاوز عددهم 25 غواصًا بعد الاستعانة بزملائهم من محافظتي المنيا وسوهاج، يعملون بلا كلل، محاولين بكل ما أوتوا من قوة العثور على ثلاثة مفقودين أو انتشال الجثث، كانت المياه باردة وعميقة والتيار المائي سريعًا، مما جعل المهمة أكثر صعوبة، ومع كل ساعة تمر كانت العائلات تتشبث ببصيص من الأمل، يصلون ويدعون أن تحدث معجزة.

وقررت نيابة ديروط بمحافظة أسيوط حبس سائق الميكروباص 4 أيام على ذمة التحقيقات، وأمرت بعرضه على المستشفى النفسي والعصبي والإدمان لإجراء تحليل المخدرات.

انتقل فريق من النيابة العامة بمركز ديروط إلى موقع الحادث لمعاينة سقوط الميكروباص في الترعة الإبراهيمية وفحص كاميرات المراقبة بالمنطقة.

تلقى اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز شرطة ديروط ببلاغ من غرفة عمليات النجدة عن سقوط ميكروباص محمل بالركاب في الترعة الإبراهيمية بموقف سيارات ديروط. انتقل اللواء نصار وقيادات المديرية وقوات الإنقاذ النهري والإسعاف إلى موقع الحادث، حيث تبين انزلاق السيارة رقم "6252 ي.ص.ج" في الترعة.

باشرت قوات الإنقاذ النهري البحث عن ركاب السيارة، وتمكنت من انتشال السيارة وجثة أحد الركاب، وتواصل البحث عن المفقودين. وأفاد شهود عيان بإنقاذ ستة أشخاص، بينهم طفلتان، قبل انزلاق السيارة في الترعة.

قرر اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، صرف تعويضات مالية لأسر الضحايا والمصابين، وأمر بتوجيه كافة الأجهزة المعنية إلى موقع الحادث. تم إنقاذ ستة مواطنين وانتشال جثة ونقلها إلى مستشفى ديروط المركزي، ورفع السيارة من المياه بواسطة ونش الوحدة المحلية.

كلف المحافظ مصطفى علي، رئيس مركز ومدينة ديروط، بمتابعة الحادث وتقديم الدعم اللازم، كما كلف وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمحافظة بحصر المصابين والمتوفين وصرف الإعانات العاجلة والتعويضات لأسرهم. وأكد المحافظ حرص المحافظة على تقديم الرعاية الاجتماعية للمتضررين، وقدم التعازي لأسر الضحايا.