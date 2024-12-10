فوز قبيلة "المزينة" بالسيف الذهبي في مهرجان سباق الهجن التنشيطي بنويبع (صور)

جنوب سيناء – رضا السيد:

فازت قبيلة المزينة بالسيف الذهبي في الشوط الرئيسي بمهرجان سباق الهجن التنشيطي الذي انطلق اليوم بمضمار هجن نويبع بمحافظة جنوب سيناء. المهرجان جاء تحت رعاية اللواء خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، وبالتعاون بين مديرية الشباب والرياضة وأمانة حزب مستقبل وطن بالمحافظة، وإشراف عيد حمدان رئيس الاتحاد المصري للهجن.

شهد فعاليات المهرجان اللواء نادر علام، رئيس مدينة نويبع، وأمين حزب مستقبل وطن بنويبع، بالإضافة إلى شيوخ وأعضاء نادي الهجن.

وقال الشيخ صالح محمد، رئيس مجلس إدارة نادي الهجن بخليج العقبة، إن فعاليات مهرجان الهجن التنشيطي بنويبع أُطلقت بهدف تنشيط السياحة وتعريف السائحين بهذه الرياضة التراثية، واحتفالاً بالعام الميلادي الجديد، ضمن المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان".

وأوضح أن المهرجان شارك فيه 150 متسابقًا، وتضمن 6 أشواط هي: أول صريمة، رباع وناب، ثاني صريمة، الشوط الرئيسي "ماراثون"، اللبانة، والعباديات. وتم رصد جوائز مادية وأخرى عينية تمثلت في السيف الذهبي وكؤوس للفائزين بالمراكز الأولى في كل شوط.

وأكد أن قبيلة المزينة بشرم الشيخ فازت في الشوط الرئيسي "الماراثون" وحصلت على السيف الذهبي، بينما فازت قبيلة الحيوات في شوط أول صريمة. كما فازت قبيلة المزينة في شوط ثاني صريمة، بينما فازت قبيلة المزينة بمدينة دهب في شوط رباع وناب، وقبيلة الجرارشة فازت بشوط اللبانة، وفازت قبيلة المزينة بمدينة أبورديس في شوط العباديات.

وأشار إلى أن القبايل التي شاركت في المهرجان جاءت من مدن نويبع، وسانت كاترين، ودهب، وشرم الشيخ، وطور سيناء، وأبورديس.

من جانبه، قال اللواء نادر علام، رئيس مدينة نويبع، إن سباقات الهجن التي تُقام في المحافظة تهدف إلى إحياء التراث السيناوي، ولها مردود ترفيهي وأبعاد سامية لتنشيط السياحة. وشدد على دور وزارة الشباب والرياضة في رعاية رياضة الهجن وتلبية كافة مُتطلبات السباقات التي تجري في إطار الاستعدادات لإطلاق مهرجانات دولية لرياضة الهجن من مضمار شرم الشيخ.