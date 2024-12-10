محافظ السويس: القضية السكانية أخطر القضايا التي تهدد المجتمع في أي دولة

السويس - حسام الدين أحمد:

استقبل اللواء طارق حامد الشاذلي، محافظ السويس، الدكتورة فاطمة الزهراء جيل، رئيس الوحدة المركزية للسكان بوزارة التنمية المحلية ومدير مشروع تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية، وذلك بحضور الدكتور عبدالله رمضان، نائب المحافظ، والدكتورة سمر مجدي، مدير وحدة السكان بالمحافظة.

بحث المحافظ مع رئيسة الوحدة المركزية للسكان سبل دفع العمل السكاني في الوحدات المحلية بالمحافظة ومدى الاستجابة المحلية للقضية السكانية، بالإضافة إلى تحسين الأداء السكاني والخصائص السكانية.

وأكد الشاذلي على ضرورة التنسيق بين الوحدات السكانية بالمحافظة والوحدة السكانية المركزية بوزارة التنمية المحلية، مشيرًا إلى أن القضية السكانية تعد من أخطر القضايا التي تهدد المجتمع في أي دولة. ودار حوار حول القضايا التي تهدد المجتمع مثل الطلاق والإدمان والبطالة والصحة والتعليم.

من جانبها، أوضحت الدكتورة فاطمة الزهراء أن المشروع يستهدف تعزيز اللامركزية في اتخاذ القرارات المتعلقة بالقضية السكانية، من خلال إطار مؤسسي متكامل يعتمد على التشاركية وتفعيل دور المجتمع المدني والشباب المتطوع والجهات الشريكة في مواجهة القضية.

كما أشارت إلى أهمية توعية المجتمع بخطورة الزيادة السكانية، ورصد المشكلات الحقيقية التي تواجه السكان في العديد من المناطق، ومناقشتها من خلال اللجان السكانية بالأحياء، بهدف تحديد الأولويات ووضع حلول سريعة وواقعية.

وخلال الزيارة، التقت الدكتورة فاطمة الزهراء اللواء مهندس أحمد الإسكندراني، السكرتير العام للمحافظة والمشرف العام على وحدة السكان بمحافظة السويس، لعرض عدد من الموضوعات المتعلقة بالوحدة وتنظيم بعض الفعاليات في الفترة المقبلة بالمحافظة.

كما عقدت ورشة عمل بمركز النيل للإعلام حول المشغولات اليدوية، بالإضافة إلى زيارة المدرسة التجريبية بحوض الدرس ومعهد التمريض بالتأمين الصحي بحي السويس، بحضور مدير الوحدة وأعضاء ومنسقي الأحياء ومتطوعي وحدة السكان بالمحافظة.