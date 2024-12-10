حزن في كفر ديما على ضحية الغربية في عقار العباسية

الغربية - مروة شاهين:

شهدت قرية كفر ديما التابعة لمركز ومدينة كفر الزيات بمحافظة الغربية حالة من الحزن العميق، حيث ارتدى أهالي القرية، خاصة السيدات، الملابس السوداء حدادًا على وفاة أحد أبنائها، الذي كان من ضحايا العقار المنهار في العباسية بالقاهرة.

وقال عصام عمارة، أحد أهالي القرية وعم المتوفى، إن الشاب المتوفى يُدعى حسين عمارة، ويبلغ من العمر 27 عامًا، حاصل على بكالوريوس تجارة، ومتزوج ولديه طفل عمره عامان.

وأضاف أنه كان قد استأجر الشقة في العقار المنهار بهدف العمل في مجال الأعمال الحرة بالقاهرة.

وأشار إلى أن حالة من الحزن الشديد عمّت القرية والعائلة، حيث تجمعوا في انتظار وصول الجثمان لتشييعه إلى مثواه الأخير بعد الصلاة عليه في مسجد القرية الكبير.