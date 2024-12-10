لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

حزن في كفر ديما على ضحية الغربية في عقار العباسية

07:03 م الثلاثاء 10 ديسمبر 2024

حزن في كفر ديما على ضحية الغربية في عقار العباسية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

الغربية - مروة شاهين:

شهدت قرية كفر ديما التابعة لمركز ومدينة كفر الزيات بمحافظة الغربية حالة من الحزن العميق، حيث ارتدى أهالي القرية، خاصة السيدات، الملابس السوداء حدادًا على وفاة أحد أبنائها، الذي كان من ضحايا العقار المنهار في العباسية بالقاهرة.

وقال عصام عمارة، أحد أهالي القرية وعم المتوفى، إن الشاب المتوفى يُدعى حسين عمارة، ويبلغ من العمر 27 عامًا، حاصل على بكالوريوس تجارة، ومتزوج ولديه طفل عمره عامان.

وأضاف أنه كان قد استأجر الشقة في العقار المنهار بهدف العمل في مجال الأعمال الحرة بالقاهرة.

وأشار إلى أن حالة من الحزن الشديد عمّت القرية والعائلة، حيث تجمعوا في انتظار وصول الجثمان لتشييعه إلى مثواه الأخير بعد الصلاة عليه في مسجد القرية الكبير.

كفر ديما محافظة الغربية عقار العباسية العقار المنهار في العباسية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
إحالة أوراق قاتل محامي الفيوم إلى مفتي الجمهورية

إعلان

إعلان

ما حقيقة صورة سجين "الحفرة" في سجن صيدنايا السوري؟ (صور+ فيديو)
خاص| رئيس وزراء سوريا بعد تسليم صلاحياته: سقوط بشار يحتاج دراسة كبيرة