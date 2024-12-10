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بعد توقف 4 سنوات.. عودة مهرجان الإسماعيلية الدولي للهجن

06:57 م الثلاثاء 10 ديسمبر 2024

لقاء المحافظ مع الشيخ عيد حمدان المزيني

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الإسماعيلية - أميرة يوسف:

أعلن اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، دعمه الكامل لإعادة إقامة مهرجان الإسماعيلية الدولي للهجن بعد توقف دام 4 سنوات.
أكد أن المهرجان يعكس دور المحافظة كوجهة سياحية متميزة، مستهدفًا تنشيط السياحة الرياضية وسياحة السفاري من خلال سباقات الهجن، وعروض فنية وثقافية تحتفي بالتراث البدوي.

جاء ذلك خلال لقاء المحافظ مع الشيخ عيد حمدان المزيني، رئيس الاتحاد المصري للهجن، ومحمد كمال، مدير التخطيط والمتابعة بالاتحاد، بحضور مسؤولي المحافظة، لبحث ترتيبات النسخة العشرين من المهرجان.

وأشار رئيس الاتحاد المصري للهجن إلى أهمية المهرجان في تعزيز السياحة المحلية وجذب عشاق رياضة الهجن من دول الخليج العربي، والدول التي شاركت في النسخ السابقة.

كما أوضح أن المهرجان يساهم في تحسين اقتصاد مربي الإبل، ويوفر فرص عمل للشباب في مجالات التدريب والرعي والنقل.

وأكد المحافظ أن الإسماعيلية بدأت التنسيق مع الجهات المعنية لضمان تنظيم المهرجان بأعلى مستوى، بما يحقق نجاحه واستدامته في السنوات المقبلة.

أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية مهرجان الإسماعيلية الدولي للهجن تنشيط السياحة عيد حمدان المزيني الاتحاد المصري للهجن
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