لحقت بوالدتها.. وفاة طبيبة في حادث سير على طريق "المحلة - كفر الشيخ" الدولي

الغربية - مروة شاهين:

توفيت طبيبة في العقد الثالث من عمرها، مساء اليوم الثلاثاء، متأثرة بإصابتها البالغة إثر حادث سيارة وقع على طريق المحلة - كفر الشيخ الدولي، بالقرب من قرية سندسيس.

الطبيبة لفظت أنفاسها الأخيرة بعد 24 ساعة من حجزها في العناية المركزة بمستشفى المحلة العام، لتلحق بوالدتها التي توفيت في نفس الحادث.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارًا من شرطة النجدة بوقوع حادث سيارة بالقرب من قرية سندسيس.

أسفر الحادث عن وفاة سيدة تُدعى إيمان عبد الغفار، طبيبة مقيمة بمنطقة أبو راضي بالمحلة الكبرى، وإصابة ابنتها مها مجدي عبد الوهاب، طبيبة أيضًا، بإصابات خطيرة.

انتقلت قوة من المباحث الجنائية وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، حيث جرى نقل جثة الأم إلى المشرحة، بينما نُقلت الابنة المصابة إلى المستشفى لتلقي العلاج.

ورغم الجهود الطبية المبذولة، فارقت الطبيبة الشابة الحياة لتترك حالة من الحزن بين ذويها وأصدقائها.