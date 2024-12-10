أنهى حياتها بعد صلاة الفجر.. الحكم على إمام مسجد ذبح والدته في الدقهلية

الدقهلية- رامي محمود:

قضت الدائرة الثانية الاستئنافية بمحكمة استئناف المنصورة، محافظة الدقهلية، بقبول استئناف إمام مسجد تخلص من والدته ذبحا، وإنزال عقوبة المؤبد بدلا من الإعدام بعد حضور أشقائه وطلبهم التنازل.

صدر الحكم برئاسة المستشار مجدي على قاسم، وعضوية المستشارين وائل صفوت راشد، ومحي الدين محمد الكناني، وأحمد عز الدين عواض، وسكرتارية شعبان شمس الدين خفاجة، وذلك في القضية رقم 3537 لسنة 2023 جنايات قسم المنزلة، والمقيدة برقم 2362 لسنة 2023 كلي شمال المنصورة.

كانت الجلسة قد شهدت وقوف المتهم "محمود ج.م.ع. 39 سنة، إمام مسجد وصاحب محل قطع غيار سيارات، ومقيم بندر المنزلة، أمام هيئة المحكمة مرتديا البدلة الحمراء بعد صدور حكم محكمة جنايات المنصورة بالإعدام شنقا، وبدأ فى رواية تفاصيل الواقعة أنه كان شديد التعلق بوالدته وطلب منها أن تعيش معه، إلا أن هناك أصوات كانت تناديه تطالبه بذبحها والتخلص منه، وأنه ارتكب تلك الفعلة بعد صلاة الفجر دون أن يدري.

يذكر أن المحامي العام لنيابة شمال المنصورة الكلية بمحافظة الدقهلية، قد أحال المتهم الى محكمة الجنايات والتي قضت بإعدامه وذلك لأنه في يوم 14/6/2022، بدائرة قسم المنزلة، قتل والدته المجني عليها "نرجس السيد محمد عبدالعال"، عمدًا مع سبق الإصرار، بأن بيت النية وعقد العزم على قتلها، وما إن ظفر بها حتى اقتادها إلى الغرفة محل سكنها، محاولًا كتم أنفاسها بوسادة، إلا أنه لم يفلح في ذلك، فاقتادها عنوة إلى الجراج محل الواقعة، متحصلًا على سلاح أبيض كتر، وقام بنحرها بالسلاح الأبيض، قاصدًا من ذلك إزهاق روحها، فأحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياتها على النحو المبين بالتحقيقات.

وشهد عمر ج.أ.ال. 19 سنة، عامل، ومقيم بندر المنزلة، بأنه حال خلوده للنوم بجراج العقار محل سكنه، نما إلى سمعه صوت استغاثة، لاستبيان الأمر أبصر المتهم يقتاد والدتهما المجني عليها عنوة عنها نزولًا على الدرج، متجهًا بها لغرفة بداخل الجراج، وبمحاولته الذود عنها تعدى عليه المتهم صفعًا حتى بلغ مقصده، وتمكن من إدخالها الغرفة محل الواقعة، متحصلًا على سلاح أبيض "كتر"، وبخروجه للاستغاثة بالأهالي وعودته لمحل الواقعة، أبصر والدته المجني عليها منحورة مضرجة في دمائها، وإلى جوارها شقيقه المتهم وملابسه ملطخة بالدماء، محرزًا السلاح الأبيض وبه آثار دماء والدته المجني عليها.