الكارثة في العباسية والحزن بشبرا بلولة.. شابان من أسرة بالغربية ضمن ضحايا عقار الوايلي

الغربية - مروة شاهين:

حالة من الحزن سيطرت على أهالي قرية شبرا بلولة، التابعة لمركز ومدينة السنطة بمحافظة الغربية، بعد نبأ وفاة شخصين من عائلة واحدة، اليوم الثلاثاء، في انهيار عقار مكون من 5 طوابق بالعباسية بمدينة القاهرة.

وقال نصر محمد، أحد أهالي قرية شبرا بلولة، إن المتوفين وهما وليد سليمان عبده عصر، وأحمد أحمد سليمان عبده عصر، من أبناء القرية ويعملان في إحدى الهيئات بالقاهرة، ويقيمان بشقة خالهم بالعقار رقم 79 الذي انهار صباح اليوم، مشيرا إلى أن أحدهما حاول إنقاذ الآخر ولكن فشل وتوفيا سويا.

وأضاف أن خال الضحيتين ويدعي محمد المغربي أصيب أيضا بكسور متفرقة، وجرى نقله إلى مستشفى الدمرداش لتلقي العلاج.

وبعد تأكد نبأ وفاة الشابين أصيب أهل القرية بحالة من الحزن، وفي انتظار تشييع الجثامين فور وصولها، بعد الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة، واستخراج تصريح الدفن.