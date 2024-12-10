أجواء روحانية.. انطلاق مسابقة بورسعيد الدولية للقرآن الكريم والابتهال الديني

بورسعيد - طارق الرفاعي:

انطلقت فعاليات مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والابتهال الديني "الفائزون"، اليوم الثلاثاء، وذلك بمسجد الرحمن الكائن بنطاق حي الزهور، بالتزامن مع زيارة الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء للمحافظة، حيث تقام المسابقة تحت رعايته، بدعم اللواء محب حبشي، محافظ بورسعيد.

شهد المسجد أجواء روحانية خلال اختبار المتسابقين في فرع حفظ القرآن الكريم للأطفال، والذين بلغ عددهم 109 متسابق من الحافظين والحافظات، حيث جرى تجهيز أماكن لانتظار المتسابقين ومراجعة القرآن قبل الاختبار، كما وفرت أجواء هادئة للاختبار لضمان حصول على متسابق على حقه كاملا.

حرصت اللجنة العليا للمسابقة على تقسيم المتسابقين على لجنتين يرأس كل منهما علماء الأزهر الشريف، وذلك لسرعة الانتهاء من الاختبارات، حرصا من اللجنة على المتسابقين، خاصة وأن هناك من جاء من صعيد مصر ومدن تبعد مئات الكيلومترات عن بورسعيد.

وقضي المتسابقون أوقاتهم في رحاب القرآن الكريم بين المراجعة والقراءة أمام اللجنة، وحرص أهالي المنطقة على الترحيب بالمتسابقين وحضور المسابقة والاستماع إلى الأصوات الحسنة في قراءة القرآن.

وعملت اللجنة المشكلة من 4 من اساتذة الأزهر الشريف على تقييم المتسابقين، وذلك من خلال أكثر من سؤال بالمصحف الشريف، لتقييم حفظ المتقدم للقرآن، بجانب حرص اللجنة على تقييم الأداء والتجويد والمخارج، وغيرها من الأمور التي تضمن اختيار أفضل المتقدمين للتأهل للمسابقة الدولية، وتمثيل مصر بين دول العالم.

ومن المقرر أن يجري المتسابقون وأسرهم جولات حرة بالمحافظة والأسواق للتسوق والشراء، قبل مغادرتهم إلى محافظاتهم في نهاية اليوم.

يشار أن مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والابتهال الديني تقام تحت رعاية الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بدعم اللواء محب حبشي، محافظ بورسعيد، ورئاسة الإعلامي عادل مصيلحي، المشرف العام والمدير التنفيذي، وتحمل في دورتها الثامنة اسم الشيخ القارئ محمد صديق المنشاوي - رحمه الله - وتقام المسابقة الدولية في شهر يناير من العام المقبل.