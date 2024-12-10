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عبور خطير وتسرع قاتل.. قطار الصعيد يدهس شابين في المنيا

03:00 م الثلاثاء 10 ديسمبر 2024

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المنيا-جمال محمد:

لقى شخصان مصرعهما، اليوم الثلاثاء، أسفل عجلات قطار بمحطة سكك حديد بني مزار شمال المنيا، نتيجة لمرورهما الخاطئ، وعدم انتظارهم لمرور القطار.

وكانت تلقت الأجهزة الأمنية بمركز بني مزار بلاغاً بمصرع شخصين، أسفل عجلات قطار بمحطة القطارات.

انتقلت الإسعاف والأجهزة الأمنية لموقع الحادث وتبين مصرع شاب في العقد الرابع من العمر، والآخر في العقد الخامس، بعد أن صدمهما قطار الصعيد، أثناء عبور رصيف محطة سكك حديد بني مزار.

جرى نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى بني مزار العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

المنيا قطار الصعيد محطة سكك حديد بني مزار
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