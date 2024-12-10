مكتبة الإسكندرية تستقبل متدربات دفعة الأكاديمية الوطنية ببرنامج "المرأة تقود للتنفيذيات" - صور

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الإسكندرية - محمد البدري:

استقبل الدكتور أحمد زايد؛ مدير مكتبة الإسكندرية، متدربات الدفعة الأولى من برنامج "المرأة تقود للتنفيذيات، والوفد المرافق لهن من الأكاديمية الوطنية للتدريب، وذلك في إطار التعاون المشترك بين الأكاديمية والمكتبة.

تضمنت الزيارة جولة موسعة داخل أروقة مكتبة الإسكندرية؛ تعرفت فيها المتدربات على أبرز أقسامها ومعالمها.

شهد اللقاء جلسة نقاش مع الدكتور أحمد زايد الذي عبر عن سعادته بزيارة متدربات الأكاديمية للمكتبة، وأكد في كلمته على أهمية دور المرأة المصرية، وإيمان المكتبة بأهمية هذا الدور ودعمه لها منذ افتتاحها عام 2002.

كما أجاب على استفسارات المتدربات وناقش معهن موضوعات متنوعة، وأشار إلى أن هذه التجربة المعرفية الغنية تأتي ضمن برنامج الزيارات الميدانية المصمم خصيصًا لتعزيز معارف المتدربات وتنمية آفاقهن.

ويعتبر برنامج "المرأة تقود للتنفيذيات" أحد أهم برامج "مدرسة المرأة للتأهيل للقيادة" التي تقدمها الأكاديمية تحت رعاية وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والتي تهدف لتنمية المهارات الشخصية والقدرات القيادية لدى السيدات المصريات من خلال صقل المعارف النظرية لديهن وإتاحة المجال للتدريب العملي والملاحظة الدقيقة والتعرف على المؤسسات المختلفة في الدولة.