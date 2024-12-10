صحة الإسكندرية تفحص 1192 مريضًا خلال قافلة "حياة كريمة" في برج العرب

الإسكندرية- محمد البدري:

قدمت مديرية الشؤون الصحية بالإسكندرية خدمات الفحص الطبي والعلاج لنحو 1192 مواطنًا في قافلة طبية بوحدة "بنجر 1" في منطقة برج العرب الطبية غرب المحافظة، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة.

وقالت الدكتورة غادة ندا، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، إن المديرية وجهت قافلة طبية بوحدة بنجر1 بمنطقة برج العرب الطبية والتي تبعد 25 كم عن أقرب مستشفى، "برج العرب المركزي".

وأضافت "ندا" في تصريح صحفي، اليوم الثلاثاء، أن القافلة ضمت 8 تخصصات طبية هي " باطنة، أنف وأذن وحنجرة، أطفال، أسنان، جراحة، عظام، نساء، تنظيم الأسرة"، من خلال 8 عيادات ثابتة و6 عيادات متنقلة، وشارك فيها 49 فردا من أعضاء الفريق الطبي والمعاونين لهم بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية والوحدات التابعة لها من أطباء وتمريض وصيادلة وفنيين وإداريين وعمال.

وأشارت وكيل الوزارة إلى أنه جرى خلال القافلة توقيع الكشف الطبي على 1192 مريضا من أهالي المنطقة وصرف العلاج مجانا بالكامل لهم، كما جرى تحويل 12 حالة إلى المستشفيات التابعة للمديرية لاستكمال الفحوصات أو عمل تدخلات طبية أخرى واستصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة.

من جانبها قالت الدكتورة رشا جبريل، منسق القوافل العلاجية بالإسكندرية إنه جرى خلال القافلة إجراء 153 تحليلا طبيا بمعمل الدم بالقافلة و122 تحليلاً بمعمل الطفيليات، بالإضافة إلى فحص 160 من مرافقي المرضى بغرض الكشف المبكر عن الضغط والسكر، كما قدمت القوافل خدمات التثقيف الصحي لعدد 305 مواطنا من أهالي المنطقة في عدد من الموضوعات الصحية.