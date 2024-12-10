لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

زيادة بنسبة 22%.. إشغالات فنادق شرم الشيخ تصل إلى 100%

12:18 م الثلاثاء 10 ديسمبر 2024
  • عرض 13 صورة
  • عرض 13 صورة
    شرم الشيخ
  • عرض 13 صورة
    اقبال سياحي بمدينة شرم الشيخ
  • عرض 13 صورة
    اقباليةسياحيةبقطاع سهو
  • عرض 13 صورة
    السائحين بالقطاعات
  • عرض 13 صورة
    السياحة
  • عرض 13 صورة
    اقبال سياحي
  • عرض 13 صورة
    العروض المختلفة
  • عرض 13 صورة
    النافورة الراقصة
  • عرض 13 صورة
    شرم الشيخ
  • عرض 13 صورة
    قطاع سهو سكوير
  • عرض 13 صورة
    الاكروبات
  • عرض 13 صورة
    العروض
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

جنوب سيناء - رضا السيد:

قال اللواء خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، إن المنتجعات السياحية بالمحافظة تشهد إقبالا سياحيا كبيرا خلال الموسم الشتوي مقارنة بالأعوام السابقة، مؤكدا أن نسبة الإشغالات السياحية بمدن شرم الشيخ ودهب بلغت 100%، ما ساهم في تنشيط حركة البيع والشراء في القطاعات السياحية بالمدينة المختلفة، وأشهرها قطاع السوق التجاري، وخليج نعمة، وسهو سكوير.

وأوضح المحافظ في تصريح صحفي، أن الإشغالات الفندقية بمدينة شرم الشيخ هذا الموسم السياحي تزيد عن 22% عن العام السابق، كون الدولة تقوم بالترويج السياحي للمدينة كوجهة سياحية عالمية، ومقصد سياحي عالمي للسياحة المستدامة وليست الموسمية.

وأكد أن الإجراءات التي قامت بها المنتجعات السياحية من أعمال التطوير في المباني والديكورات، وأيضا الخدمات والبرامج، ساهمت بدرجة كبيرة في جذب آلاف السائحين، إضافة إلى الإجراءات التي اتخذتها المحافظة من تطوير الميادين وتزينها، وتطوير الطرق، والنظافة، وتوفير الأمن والأمان للسائحين من مختلف جنسيات العالم.

وأشار إلى أنه جرى تأمين الكنائس والطرق والمدقات الجبلية على أعلى مستوى تزامنا مع قرب احتفالات الكريسماس.

شرم الشيخ فنادق شرم الشيخ جنوب سيناء اللواء خالد مبارك
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

"لا موالاة أو معارضة".. شخصيات سياسية واقتصادية تطلق دعوة لبدء تأسيس كيان سياسي جديد
رئيس البرلمان السوري يتحدث لمصراوي.. "حقيقة التسريب الصوتي لبشار والمصير القادم"