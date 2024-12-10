وكيل "تعليم الفيوم" يكرّم معلمة لغة عربية لتفوق التلاميذ في مادتها

الفيوم ـ حسين فتحى:

كرم الدكتور خالد قبيصى وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم منال أحمد عبدالعزيز سعداوى، معلم اللغة العربية بالصف الثاني الابتدائي وذلك لاهتمامها بالتلاميذ وتنمية روح الولاء للوطن بداخلهم فضلاً عن قدرتها على تنمية مهاراتهم الإبداعية وتوصيل المحتوى التعليمى بمستوى سهل وهو ما ظهر لوكيل الوزارة من خلال تفاعل التلاميذ الصغار معها.

جاء ذلك خلال زيارة وكيل الوزارة للمدرسة صباح اليوم وحضور طابور الصباح، ثم قام وكيل الوزارة ، بالمرور على عدد من الفصول الدراسية لمتابعة سير العملية التعليمية ومستوى الطلاب والأنشطة الصفية والتقييمات الأسبوعية، وحضر حصة متعدد بالصف الأول الابتدائى، وأشاد بالمستوى المتميز لتلاميذ الصف الأول الابتدائي.

كما تابع "قبيصي" البرنامج العلاجي للقرائية بالصفوف الأولى، وناقش تلاميذ الفصل على السبورة للوقوف على مستوى القراءة والكتابة، كما حضر حصة لغة عربية، وناقش التلاميذ للوقوف على المستوى العلمي للتلاميذ فى مادة اللغة العربية.

كما تفقد قسم رياض الأطفال بالمدرسة، والتقى مع أطفال الروضة، مشيراً إلى الأداء المتميز للمعلمات برياض الأطفال، واستخدام الأنشطة والوسائل التعليمية التربوية فى عرض دروس رياض الأطفال.