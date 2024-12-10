ناج من ميكروباص أسيوط يروي لمصراوي لحظات الهروب من قاع ترعة الإبراهيمية (فيديو وصور)

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أسيوط ـ محمود عجمي:

كشف رمضان إبراهيم عبدالنعيم، أحد الناجين من حادث الميكروباص الغارق في الترعة الإبراهيمية بموقف سيارات ديروط تفاصيل جديدة في الحادث، مضيفًا أنه كان رفقة زميله المتوفى في الحادث، متجهين إلى مدينة أسيوط للسفر إلى منطقة العوينات للعمل هناك.

قال عبد النعيم، في حديثه لمصراوي، إنه وصديقه كانا يجلسان في المقعد الأخير من السيارة، وفجأة تحركت السيارة وسقطت في الترعة؛ مشيرًا إلى أن الميكروباص كان يقف في موقف ديروط، وكان بينه وبين مياه الترعة مسافة متر ونصف، وكان عدد الركاب 10 أشخاص.

وأضاف أن السائق لم يكن داخل السيارة، وأن المقعد الأمامي كان خاليًا من الركاب؛ وتابع قائلًا: "عندما سقطت السيارة في المياه، كنا أنا وزميلي في المقعد الأخير، وتدافع الركاب علينا لأن السيارة سقطت للخلف. سمعت صوت سيدة تستغيث وتقول: 'الحقونا، الحقونا، الحقونا'. بعدها لم أشعر بنفسي إلا وأنا في قاع الترعة أحاول الخروج من زجاج السيارة وزميلي يمسك بي".

عبدالنعيم أضاف أنه حاول إنقاذ الركاب الآخرين، لكن تيار المياه كان شديدًا وسحب السيارة لمسافة 20 مترًا؛ وأفاد أن سيدة تدعى "شريهان" كانت تستقل السيارة مع ابنتيها، وعندما شعرت بانزلاق السيارة، ألقت بابنتيها إلى الخارج، لكنها لم تتمكن من النجاة بنفسها، فكتب الله النجاة لابنتيها وسقطت الأم مع الركاب في قاع الترعة.

وأكد أن أحد الأهالي حاول إنقاذها برمي حبل لسحبها من قاع الترعة، لكن محاولته باءت بالفشل.

وقررت نيابة ديروط بمحافظة أسيوط، اليوم الإثنين، حبس سائق الميكروباص الذي سقط في الترعة الإبراهيمية مساء الأحد، لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات. كما أمرت النيابة بعرضه على المستشفى النفسي والعصبي والإدمان لإجراء تحليل المخدرات.

تواصل قوات الحماية المدنية والإنقاذ النهري في أسيوط جهودها للبحث عن ستة مفقودين إثر انزلاق ميكروباص في الترعة الإبراهيمية بموقف سيارات ديروط.

انتقل فريق من النيابة العامة بمركز ديروط إلى موقع الحادث لمعاينة سقوط الميكروباص في الترعة الإبراهيمية، وفحص كاميرات المراقبة بالمنطقة.

تلقى اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز شرطة ديروط ببلاغ من غرفة عمليات النجدة عن سقوط ميكروباص محمل بالركاب في الترعة الإبراهيمية بموقف سيارات ديروط. انتقل اللواء نصار وقيادات المديرية وقوات الإنقاذ النهري والإسعاف إلى موقع الحادث، حيث تبين انزلاق السيارة رقم "6252 ي.ص.ج" في الترعة.

باشرت قوات الإنقاذ النهري البحث عن ركاب السيارة، وتمكنت من انتشال السيارة وجثة أحد الركاب، وتواصل البحث عن المفقودين. وأفاد شهود عيان بإنقاذ 4 أشخاص، بينهم طفلتان، قبل انزلاق السيارة في الترعة. دفعت قوات الإنقاذ النهري بـ 25 غطاسًا للمشاركة في البحث عن الضحايا.

قرر اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، صرف تعويضات مالية لأسر الضحايا والمصابين، وأمر بتوجيه كافة الأجهزة المعنية إلى موقع الحادث. تم إنقاذ 4 مواطنين وانتشال جثة ونقلها إلى مستشفى ديروط المركزي، ورفع السيارة من المياه بواسطة ونش الوحدة المحلية.

كلف المحافظ مصطفى علي، رئيس مركز ومدينة ديروط، بمتابعة الحادث وتقديم الدعم اللازم، كما كلف وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمحافظة بحصر المصابين والمتوفين وصرف الإعانات العاجلة والتعويضات لأسرهم. أكد المحافظ حرص المحافظة على تقديم الرعاية الاجتماعية للمتضررين، وقدم التعازي لأسر الضحايا.







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