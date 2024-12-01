محافظ القليوبية يكشف حقيقة إزالة المقابر بالخانكة

كتب- حسن مرسي:

علق المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، على مقطع فيديو متداول على وسائل التواصل الاجتماعي، أثار جدلاً واسعاً حول مزاعم هدم مقابر بمنطقة الخانكة بشكل عشوائي وفوضوي.

وخلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، في برنامج "الحكاية" عبر فضائية "mbc مصر"، أكد عطية أن المدافن الخاضعة لقرار الإزالة بمنطقة الخانكة غير مقننة وبُنيت مؤخرًا في 15 أكتوير الماضي بصورة عشوائية ولا تحتوي على أي جثامين.

وأكد محافظ القليوبية، أن مكاتب الصحة بالمحافظة لم تستخرج أي تصريحات للدفن بتلك المنطقة، ولا يمكن دفن أي جثمان بدون تصريح، مشيرًا إلى أن نشر مثل هذه الفيديوهات المزيفة تهدف لإثارة الفتنة واستغلال لمشاعر المواطنين تجاه قضية الموتى وتقديس المقابر.

وأشار المحافظ إلى أن تجار الأراضي استغلت تخصيص الأراضي للمنطقة الصناعية في الخانكة بعد سحب التخصيص من جمعية خيرية، واستنزفت مدخرات الأهالي في مقابر غير مقننة بهدف التربح السريع، لافتًا إلى أن المقبرة مساحة 20 متر مربع كانت تباع من 200 إلى 300 ألف جنيه.

وشدد محافظ القليوبية، على أن إزالة المقابر المخالفة بتلك المنطقة ليست المرة الأولى ولكن الضجة التي صاحبت الحملة الإعلامية المعادية هي ما أثارت الجدل، داعيًا بعدم الانسياق وراء الشائعات التي تهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار.

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