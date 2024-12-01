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هتافات وأعلام.. وصول نادي الزمالك إلى طنطا استعدادًا لمباراة المحلة (صور)

10:49 م الأحد 01 ديسمبر 2024
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    وصول نادي الزمالك إلى طنطا استعدادًا لمباراة المحلة (6)
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    وصول نادي الزمالك إلى طنطا استعدادًا لمباراة المحلة (4)
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    وصول نادي الزمالك إلى طنطا استعدادًا لمباراة المحلة (3)
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    وصول نادي الزمالك إلى طنطا استعدادًا لمباراة المحلة (5)
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    وصول نادي الزمالك إلى طنطا استعدادًا لمباراة المحلة (7)
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الغربية - مروة شاهين:

وصل فريق نادي الزمالك لكرة القدم، منذ قليل، إلى أحد الفنادق بمدينة طنطا بمحافظة الغربية، استعدادًا لمباراته المرتقبة مع فريق غزل المحلة، المقرر إقامتها غدًا الإثنين على ستاد المحلة الكبرى، ضمن منافسات الدوري المصري.

وشهد محيط الفندق توافد العديد من مشجعي نادي الزمالك في مدينة طنطا لاستقبال الفريق، حيث رفعوا الأعلام وارتدوا التيشرتات الخاصة بالنادي، مرددين هتافات دعم قوية، في أجواء حماسية قبل دخول اللاعبين إلى الفندق.

وكان الفريق قد اختتم تدريباته اليوم الأحد، استعدادًا لمواجهة غزل المحلة مساء غد الإثنين، ضمن الجولة الرابعة من مسابقة الدوري المصري.

نادي الزمالك الغربية مشجعي نادي الزمالك غزل المحلة طنطا الدوري المصري
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