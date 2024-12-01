ضبط مزارع لقتله ابنته ودفنها في المقابر ببني سويف

بني سويف - حمدي سليمان:

تمكنت الأجهزة الأمنية في بني سويف من إلقاء القبض على مزارع في العقد السادس من عمره، وذلك بتهمة قتل ابنته البالغة من العمر 17 عامًا، والمبلّغ عن اختفائها، ودفنها داخل المقابر جنوب المحافظة.

وكانت الأجهزة الأمنية قد تلقت بلاغًا من والد الفتاة، "ر.ع" (50 عامًا)، يفيد باختفاء ابنته منذ أسبوع. وبعد تكثيف البحث والتحريات، تبين أن الفتاة قُتلت على يد والدها ودفنت في مقابر العائلة.

وعقب استئذان النيابة العامة، انتقلت قوة أمنية إلى المقابر لاستخراج جثة الفتاة، وتم نقلها إلى مشرحة المستشفى، مع تكليف الطب الشرعي بتحديد أسباب الوفاة.

وتم إلقاء القبض على والد الفتاة، وجارٍ التحقيق في الواقعة لكشف ملابسات الحادث.