السجن 15 عامًا لـ29 متهما في قضية قتل مزارع ببني سويف

بني سويف - حمدي سليمان:

قضت محكمة جنايات بني سويف، بالسجن 15 عامًا على 29 متهما حضوريا، بينهم 19 حضوريًا و10 غيابيًا، لقيامهم بقتل مزارع وإصابة 3 آخرين، بينهم سيدة، بعد استعراض القوة والعنف باستخدام أسلحة نارية وسنج وعصي وشوم، في إحدى قرى مركز بني سويف، إثر خلاف على أولوية الري. كما ألزمت المحكمة المتهمين بالمصروفات الجنائية.

وأفادت النيابة العامة في أمر الإحالة بأن المتهمين عمدوا إلى ترويع الضحايا وتخويفهم، مما أدى إلى إلقاء الرعب في نفوسهم وتكدير أمنهم وسكينتهم، مع تعرض حياتهم للخطر. وقد أسفر ذلك عن ارتكاب جريمة قتل المجني عليه "ش.ط.إ" عمدًا، بعد إطلاقه عيارًا ناريًا من سلاح "فرد خرطوش"، فضلاً عن إصابة المجني عليها "ف.س.م" بعد تعرضها لعدة أعيرة نارية تسببت في إصابة عينها اليسرى، وإصابة كل من "س.ع.س" و "ع.ف.ع" بأعيرة نارية أدت إلى إعاقتهما عن أداء أعمالهما الشخصية لمدة تقل عن 20 يومًا.

كما وجهت النيابة العامة للمتهمين تهم إحراز أسلحة نارية وذخائر بغير ترخيص، بالإضافة إلى أسلحة بيضاء مثل السنج والعصي والشوم، دون مبرر قانوني أو ضرورة مهنية أو حرفية.